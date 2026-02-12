Lamine Yamal rechazó vinculación en caso policial que involucra a hermano de Ansu Fati

El español Lamine Yamal, figura de FC Barcelona, no tuvo vinculación alguna en la presunta agresión sexual del hermano de Ansu Fati, afirmó su representación legal, que reaccionó a la publicación en España del caso.

En primera instancia, una información del diario ABC, titulada "Los Mossos investigan una presunta agresión sexual del hermano de Ansu Fati en casa de Lamine", aseguraba que la presunta agresión sexual de atribuida a una tercera persona se había cometido supuestamente en un domicilio del joven futbolista.

Sin embargo, esta versión fue desmentida por la oficina de abogados Tubau & Laja & Echavarri, que representa a Yamal, aseverando en una carta en representación del futbolista, que la información publicada por el medio ABC es "manifiestamente falsa, inexacta y carente de cualquier contraste previo, que vulnera gravemente los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen" de Lamine Yamal.

Lamal no tuvo relación alguna con los hechos descritos por el medio ABC, no estaba en Barcelona cuando ocurrieron los hechos, y estos no ocurrieron en ningún domicilio, inmueble o espacio vinculado al seleccionado español, sentenció el estudio legal.