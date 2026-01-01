Síguenos:
Deportes | Fútbol | FC Barcelona

Lamine Yamal se ausentó del primer entrenamiento del año en FC Barcelona

Publicado:
Periodista Digital: EFE

El joven delantero llegó a las instalaciones "culés", pero de inmediato debió volver a casa.

 EFE
FC Barcelona realizó este jueves 1 de enero el primer entrenamiento del año sin el delantero Lamine Yamal, que, como el resto de sus compañeros, acudió esta tarde a ejercitarse a la Ciudad Deportiva "Joan Gamper", pero minutos después de su llegada abandonó las instalaciones.

El delantero catalán no saltó al césped, pero se espera que se ejercite con normalidad en la sesión de este viernes 2 de enero, última jornada de trabajo antes del derbi contra RCD Espanyol.

El club azulgrana no dio a conocer la causa de la ausencia de Lamine Yamal, aunque, según informaron varios medios, el futbolista se presentó en la ciudad deportiva con malestar general, motivo por el que se marchó a su casa.

Los futbolistas disponibles del primer equipo completaron la primera práctica del 2026 con la mente puesta en el partido que se disputará en el RCDE Stadium este sábado 3 de enero a las 17:00 horas de Chile (14:00 GMT).

