Rodri: FC Barcelona era mi primera opción

El volante español Rodri, cuyo fichaje por FC Barcelona se oficializó este martes, aseguró que el equipo azulgrana "siempre" fue su "primera opción" cuando decidió dejar Manchester City.

"El Barcelona es un grandísimo club, ha sido un referente por su filosofía de juego y los valores que representa. Tenía alguna otra opción más, pero el Barcelona era mi primera opción y así se lo hice entender a Joan Laporta y a la junta directiva", afirmó en la presentación oficial como nuevo jugador del elenco catalán.

Tras pasar el reconocimiento médico en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, firmar su vínculo hasta 2030, además de compartir una comida con directivos y ejecutivos del club, el futbolista dio más detalles sobre su decisión de fichar por el cuadro culé.

En primer lugar, agradeció a Manchester City, equipo con el que consiguió 12 trofeos, los cuales incluyen un tetracampeonato de la Premier League y la Champions League en 2023, señalando que el conjunto inglés "le dio todo".

A su vez, no confirmó directamente los rumores sobre un interés por parte de Real Madrid, aunque admitió que recibió propuestas de clubes "muy importantes" y explicó que el motivo de su fichaje por la escuadra azulgrana siempre fue deportivo.

"Junto a mi familia y mi gente tomamos la decisión que creemos que es la mejor. Los motivos los guardo para mí, pero yo siempre he dicho que mis motivos siempre son deportivos y por ahí van las cosas", desveló.

También afirmó que cuando habló con Hansi Flick, DT del equipo culé, este le trasladó "ilusión".

"Es un entrenador que me motiva mucho. Tiene una idea valiente que me atrae mucho en este momento de mi carrera. Tengo margen de mejora y él me puede completar al máximo. Es un entrenador transparente, que te dice lo que quiere", argumentó.

El ganador del Balón de Oro y campeón del Mundial de Norteamérica con España, que estará en el duelo entre Barcelona y Al Ahly de Egipto por el Trofeo Joan Gamper, dijo que está preparado para ejercitarse junto a sus nuevos compañeros, a pesar de la pequeña operación en la espalda a la que fue sometido después del certamen planetario.

"Estoy para entrenar con el equipo y, cuando el entrenador lo considere y haya cogido ritmo, ya estaré para jugar. Espero que sea lo antes posible", concluyó.