Rodri: "Jugar en el Barcelona es un sueño, vamos por la Champions"

El volante español Rodri aseguró este lunes en su llegada a Barcelona que jugar en el club catalán, con el que firmará contrato por las próximas cuatro temporadas, "es un sueño".

Según informó la entidad, el ganador del Balón de Oro en 2024 y mejor jugador del Mundial de Norteamérica, donde se consagró como campeón, se someterá este martes a pruebas médicas antes de formalizar su fichaje.

Asimismo, Barcelona trabaja para que la presentación sea el mismo día, siempre y cuando intercambie a tiempo con Manchester City todos los documentos del traspaso, que según información de EFE, será por 60 millones de euros.

Una vez formalizados los trámites contractuales, el jugador podría presenciar, ya como parte del plantel, el trofeo Joan Gamper que será disputado este miércoles por Barcelona y Al-Ahly de Egipto en el Spotify Camp Nou.

"Han sido días intensos, pero ya se ha resuelto todo. Estoy muy feliz de estar aquí", señaló Rodri, quien dijo tener "ganas" de saludar a sus nuevos compañeros.

Finalmente, al ser consultado por la Champions League, la cual el conjunto catalán no gana desde 2015, respondió que esta temporada irán "a por todo lo que se ponga por delante".