[VIDEO] Creador de los "Supercampeones" visitó el Camp Nou y retrató a Lamine Yamal

Una visita ilustre recibió el FC Barcelona luego de que Yoichi Takahashi, el reconocido artista japonés y creador de la histórica serie animada "Capitán Tsubasa" (popularizada en Chile y Latinoamérica como "Supercampeones"), estuvo en las instalaciones del cuadro catalán.

Durante el encuentro protocolar en las oficinas del club, el mangaka le regaló a la institución una camiseta del Nankatsu SC —equipo de la quinta división nipona que fue inspirado en el mítico "New Team" o "Niupi"—, mientras que el club blaugrana le correspondió con una tricota oficial personalizada con su nombre.

Posteriormente, Takahashi recorrió el Museo del Club y las obras del Camp Nou. En la ocasión, el dibujante aprovechó de desplegar su talento y realizó un boceto exclusivo de la actual joya de Barcelona, el extremo Lamine Yamal, al más puro estilo de sus personajes de ficción.

El lazo entre el ilustrador y el Barça viene de larga data. Su obra fue clave para expandir la popularidad del club en Asia, recordando que "Oliver Atom" (o "Tsubasa Ozora" por su nombre en japonés) llega en su adultez a jugar en el "FC Cataluña", club evidentemente basado en el elenco culé.

Además, para el Mundial de Clubes de Japón 2015, Takahashi ya había homenajeado al equipo al retratar a Lionel Messi, Neymar, Luis Suárez, Andrés Iniesta y Gerard Piqué.