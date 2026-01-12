[VIDEO] La polémica imagen de Yamal en un Live: Eso no se puede grabar

El joven delantero de FC Barcelona Lamine Yamal transmitió en vivo, mediante sus redes sociales, los festejos del elenco catalán tras ganar la Supercopa de España 3-2 a Real Madrid.

La polémica estalló cuando Yamal grabó sin intenciones a uno de sus compañeros fumando. "Eso no se puede grabar ", fue lo que repitió el delantero antes de cortar la transmisión del video en su cuenta de Instagram.

El jugador sorprendido fue nuevamente el portero Wojciech Szczęsny, quien ya declaró anteriormente que sus hábitos con el tabaco no deberían importarle a nadie. El polaco ya había sido sorprendido en festejos anteriores fumando dentro de los vestuarios.