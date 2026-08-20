Aficionados de todo el mundo se agruparon y pidieron la renuncia de Infantino

Una coalición global de aficionados al fútbol lanzó este jueves una petición para reclamar la dimisión inmediata del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y una profunda reforma de la gobernanza del organismo, después de la crisis provocada por el fallido proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) y en plena escalada de la oposición interna a su gestión.

La iniciativa está respaldada por una coalición de 42 organizaciones de aficionados, entre ellas Aficionados al Fútbol de Europa (FSE), Aficionados al Fútbol de África y el Consejo de Aficionados Independientes de Norteamérica, además de asociaciones nacionales de países como España, Inglaterra, Alemania, Francia, Portugal, Brasil, Italia, Australia, Canadá, Irán o Nueva Zelanda.

En el comunicado que acompaña a la petición, los firmantes sostienen que "el fútbol pertenece a las personas que llenan los estadios" y consideran que Infantino perdió la legitimidad para seguir al frente de la FIFA.

"Una persona que traiciona repetidamente al fútbol y se burla de nuestro deporte ha perdido el derecho a liderarlo", aseguraron antes de reclamar su renuncia "por la credibilidad de la FIFA y por el futuro del fútbol".

El detonante principal es el FIFA Forward Enterprise, una filial que la FIFA pretendía crear para concentrar los derechos comerciales y la explotación de sus grandes competiciones, incluido el Mundial. La propuesta contemplaba vender a inversores privados el 20 por ciento de la nueva sociedad, valorada en unos 20.000 millones de dólares, con el objetivo de obtener 4.200 millones de dólares.