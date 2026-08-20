Aficionados de todo el mundo se agruparon y pidieron la renuncia de Infantino
Los fanáticos pidieron también que se reformule la gobernanza de FIFA.
Los fanáticos pidieron también que se reformule la gobernanza de FIFA.
Una coalición global de aficionados al fútbol lanzó este jueves una petición para reclamar la dimisión inmediata del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y una profunda reforma de la gobernanza del organismo, después de la crisis provocada por el fallido proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) y en plena escalada de la oposición interna a su gestión.
La iniciativa está respaldada por una coalición de 42 organizaciones de aficionados, entre ellas Aficionados al Fútbol de Europa (FSE), Aficionados al Fútbol de África y el Consejo de Aficionados Independientes de Norteamérica, además de asociaciones nacionales de países como España, Inglaterra, Alemania, Francia, Portugal, Brasil, Italia, Australia, Canadá, Irán o Nueva Zelanda.
En el comunicado que acompaña a la petición, los firmantes sostienen que "el fútbol pertenece a las personas que llenan los estadios" y consideran que Infantino perdió la legitimidad para seguir al frente de la FIFA.
"Una persona que traiciona repetidamente al fútbol y se burla de nuestro deporte ha perdido el derecho a liderarlo", aseguraron antes de reclamar su renuncia "por la credibilidad de la FIFA y por el futuro del fútbol".
El detonante principal es el FIFA Forward Enterprise, una filial que la FIFA pretendía crear para concentrar los derechos comerciales y la explotación de sus grandes competiciones, incluido el Mundial. La propuesta contemplaba vender a inversores privados el 20 por ciento de la nueva sociedad, valorada en unos 20.000 millones de dólares, con el objetivo de obtener 4.200 millones de dólares.