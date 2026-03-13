Alcalde de Nueva York recibió a Gianni Infantino: "Espero con ganas traer la magia del Mundial 2026"

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, recibió esta semana al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a tres meses de que empiece el Mundial de fútbol, que decidirá a campeón del mundo en el MetLife Stadium.

"Tuve una reunión productiva con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, este miércoles. Espero con ganas poder traer la magia del Mundial 2026 a todos los neoyorquinos", escribió Mamdani en su cuenta de X este viernes, acompañando la publicación con una foto en la que se muestra serio al lado de Infantino.

La reunión fue a puerta cerrada y ambos dirigentes no dieron más detalles a la prensa.

La sede de Nueva York/Nueva Jersey contará con ocho partidos del Mundial y una de las carteleras más atractivas: cinco partidos de la fase de grupos con selecciones como Brasil, Francia, Alemania o Inglaterra; un partido de dieciseisavos, uno de octavos y la gran final.

Un día después de la reunión entre Mamdani e Infantino, el presidente de EE. UU., Donald Trump, aseguró que la selección de fútbol de Irán es "bienvenida" en territorio estadounidense para disputar el Mundial, pero le recomendó no participar por "su propia seguridad".

Previamente, el ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, dijo que no tienen "posibilidad de participar" en el Mundial después de que su líder supremo, Alí Jameneí, fuera asesinado en la ofensiva israelí y estadounidense iniciada el pasado 28 de febrero.

El Mundial 2026, que se disputará en México, Canadá y EE.UU. desde el 11 de junio hasta el 19 de julio con la final en Nueva York/Nueva Jersey, tiene que acoger tres partidos de Irán en fase de grupos en las ciudades estadounidenses de Los Ángeles y Seattle el 15, 21 y 26 de junio.