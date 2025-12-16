Así votó Gabriel Suazo en los premios FIFA The Best 2025

El francés Ousmane Dembelé ganó el premio The Best como el mejor jugador de 2025 y la FIFA dio a conocer el detalle de los votos de los capitanes, directores técnicos y la prensa de cada país.

Por el lado de Chile, fue el defensa Gabriel Suazo, jugador de Sevilla en España, quien votó en su calidad de capitán de la selección nacional.

Suazo eligió al francés Osumane Dembelé, figura de PSG, como mejor jugador, y sus siguientes opciones fueron Lamine Yamal (Barcelona) y Nuno Mendes (PSG).

Respecto a los votos de otros capitanes del orbe, el argentino Lionel Messi, capitán de la selección campeona del mundo, también eligió a Dembelé, excompañero suyo en Barcelona; a Kylian Mbappé, figura de Real Madrid, y al joven Yamal, quien es considerado su sucesor en el cuadro catalán.

Y sorpresivamente, Cristiano Ronaldo no votó como capitán de Portugal. Quien lo hizo fue Bernardo Silva, eligiendo a Vitinha, Nuno Mendes y Dembelé.