Federación Noruega pidió la renuncia inmediata de Gianni Infantino a la FIFA

La Federación Noruega de Fútbol (NFF) pidió este viernes la renuncia inmediata del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en medio de la crisis generada por el proyecto para crear FIFA Forward Enterprise (FFE).

La presidenta de la NFF, Lisa Klaveness, sostuvo que la situación alcanzó un punto irreversible y reclamó la salida del máximo dirigente del fútbol mundial.

"No hay vuelta atrás para Gianni Infantino. El fútbol internacional está muy dividido y debemos aprovechar la ocasión para unirnos. Le pedimos al presidente de la FIFA que renuncie ya", afirmó.

Noruega habló de una "crisis profunda" en la FIFA

Klaveness calificó el escenario como una "crisis profunda" y anunció que presentó una nueva queja ante el Comité de Etica de la FIFA por distintas situaciones, entre ellas la creación del Premio de la Paz entregado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La dirigente también pidió revisar las reformas anunciadas por Infantino cuando llegó a la presidencia del organismo en 2016.

"No es sólo que no se hayan implementado las reformas, sino que en realidad ha habido un retroceso", sostuvo.

La controversia se profundizó después de que la FIFA propuso vender el 20 por ciento de FIFA Forward Enterprise, una nueva filial destinada a manejar las operaciones comerciales y los eventos de la organización, incluido el Mundial.

Infantino retiró posteriormente el proyecto después de "escuchar atentamente a todas las partes".

Klaveness evitó hablar sobre una candidatura a la FIFA

La presidenta de la Federación Noruega, quien ocupa el cargo desde 2022, también fue consultada por las versiones que la sitúan como una posible candidata para suceder a Infantino.

"Registramos esos nombres y que el mío haya sonado, pero no es en absoluto un tema. No tenemos motivo para comentar eso u otras candidaturas", respondió.