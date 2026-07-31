FIFA aclaró propuesta de filial comercial y respondió a críticas de UEFA y Concacaf

La FIFA aclaró, mediante un nuevo comunicado, que su proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) no pretende vender el fútbol ni ceder el control de su gobernanza, con el que salió al paso de las duras críticas de confederaciones como la UEFA y la Concacaf que rechazaron de forma unánime el proyecto.

La entidad que preside Gianni Infantino agregó en el comunicado que reconoce y respeta los comentarios y las preocupaciones expresadas públicamente, y que reafirma su compromiso con una consulta abierta y democrática.

Sin embargo, lamentó que "la información errónea publicada en los medios de comunicación interrumpió el proceso de consulta previsto. Continuaremos con este proceso de consulta para garantizar que cada Asociación Miembro pueda expresar su voto basándose en hechos".

La FIFA lanzó un dardo directo hacia el fútbol europeo al señalar que "ninguna entidad puede arrogarse la representación de las 211 asociaciones miembro de todo el mundo".

El organismo, que preside Gianni Infantino, explicó que la iniciativa busca únicamente optimizar la gestión comercial de sus torneos para generar mayores ingresos, garantizando que el dinero recaudado será redistribuido entre las 211 asociaciones miembro.

La FIFA reiteró que el proceso será abierto, democrático y sujeto a consulta, y que la creación de FFE solo avanzará si cuenta con el respaldo de la mayoría de las asociaciones.