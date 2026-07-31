Hamás confirma acuerdo de desarme, pero lo condiciona al retiro israelí de Gaza

El grupo islamista palestino Hamás confirmó este viernes el acuerdo para su desarme anunciado por Donald Trump, y aseguró que contempla "la obligación" de Israel "de retirarse de la Franja de Gaza.

El negociador de Hamás, Ghazi Hamad, señaló en declaraciones a medios árabes que el acuerdo incluye "la obligación de la ocupación (israelita) de retirarse de la Franja de Gaza, abrir los cruces fronterizos y cesar los asesinatos".

"Si Israel no cumple el acuerdo, nosotros tampoco lo cumpliremos", zanjó el responsable de Hamás, que agregó que el borrador fue debatido con diversas facciones palestinas.

Recalcó que el compromiso de la "resistencia con los términos del acuerdo depende del cumplimiento por parte de la ocupación israelí".

Trump anunció el jueves que la Junta de Paz alcanzó un acuerdo para el "desarme total" de Hamás y otros grupos palestinos en Gaza, un paso que calificó de "histórico" hacia la creación de un nuevo gobierno en el enclave.

En su cuenta de Truth Social, señaló que "el acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas" y que, una vez completado el desarme, "las fuerzas israelíes se retirarán", y una Fuerza Internacional de Estabilización trabajará junto a una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad de Gaza.

Asimismo, señaló que el tema del almacenamiento de armas estará bajo la supervisión del Comité Nacional para la Administración de Gaza y que Israel "no tendrá ninguna participación en él".

El republicano aseguró que el acuerdo permitirá que Gaza quede bajo el control de "un nuevo gobierno palestino", y agradeció los esfuerzos de mediación de Egipto, Catar y Turquía, así como el trabajo de su equipo negociador para alcanzar el pacto.

Mediadores de Egipto, Catar, Turquía y Estados Unidos se reunirán en El Cairo en las próximas horas para ultimar el acuerdo sobre el desarme de las facciones palestinas en la Franja de Gaza e iniciar la segunda fase del alto el fuego, según informaron a la agencia de noticias EFE fuentes de seguridad egipcias.

Estas fuentes indicaron que el acuerdo entre Israel y Hamás se cerrará en los próximos días, y añadió que el grupo palestino ha aceptado el acuerdo en su totalidad, pero ha solicitado garantías al Consejo de Paz y a los mediadores para que obliguen a Israel a cumplirlo e iniciar la retirada gradual, comenzando con la entrega de armas, según lo acordado.