Otro golpe a la FIFA: Asia se sumó al rechazo de la filial comercial

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) se alineó este viernes con la UEFA y la Concacaf al rechazar la creación de la FIFA Forward Enterprise (FFE), el proyecto con el que la FIFA pretende abrir a inversión privada la explotación comercial de competiciones como la Copa del Mundo.

El organismo asiático reclamó una revisión urgente de la gobernanza del organismo presidido por Gianni Infantino mediante un comunicado, en el que expresó su "profunda preocupación" y aseguró que la iniciativa "no puede lograr de manera realista el amplio consenso y la unidad necesarios para seguir adelante", alineándose así con las posiciones defendidas previamente por las confederaciones europea y la del Norte, Centroamérica y Caribe.

El pronunciamiento asiático supone un nuevo revés para la FIFA, después de que la UEFA advirtiera de las consecuencias que podría tener la iniciativa y de que la Concacaf denunciara la falta de consultas previas.

Con el respaldo de la AFC a esas posiciones, tres de las seis confederaciones continentales han expresado públicamente su rechazo a una iniciativa que contempla la creación de una filial comercial, valorada en unos 20.000 millones de dólares, de la que podría abrir hasta un 20 por ciento de su capital a inversores privados.

En su comunicado, la AFC afirmó que el debate puso de manifiesto "deficiencias fundamentales" en los procesos de consulta y toma de decisiones de la FIFA. A su juicio, una propuesta con capacidad para modificar el futuro comercial, deportivo y estratégico del fútbol mundial no puede elaborarse sin una participación efectiva de las confederaciones, las asociaciones nacionales y los órganos estatutarios de la propia FIFA.

Por ello, instó al organismo internacional a acometer una revisión urgente de su marco de gobernanza para garantizar una mayor transparencia y una participación real de todos los actores del fútbol.