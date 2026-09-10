FIFA aseguró que la decisión sobre la final del Mundial 2030 "se tomará en su debido momento"

La FIFA aseguró este jueves que la decisión sobre la sede de la final del Mundial 2030 "se tomará en su debido momento", luego de que el presidente de la Federación Marroquí haya afirmado aquel duelo se jugará en el Gran Estadio "Hassan II", de Casablanca, aún en construcción.

Un portavoz de la FIFA confirmó a la Agencia EFE que, "tal y como comunicó el organismo el pasado 5 de agosto, la decisión se tomará en su debido momento".

En esa fecha la FIFA ya desmintió haber prometido a Marruecos ser sede de la final del Mundial, que organizará junto a España y Portugal, para asegurarse el apoyo al presidente de la primera, Gianni Infantino, en las elecciones del próximo marzo, tras las críticas que recibió por el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), presentado el pasado 30 de julio, que luego retiró.

La directiva de la FIFA mantuvo el 5 de agosto una reunión en Rabat para abordar la crisis generada por dicho proyecto, que pretendía vender participaciones del Mundial y de otras competiciones a inversores privados, que Infantino terminó por retirar ante la oposición frontal de las federaciones continentales, como UEFA y Concacaf.

Tras aquella reunión, el diario The Times publicó que Infantino habría aprovechado la misma para ofrecer a Marruecos ser la sede de la final del Mundial de 2030, a cambio de recibir apoyos para mantenerse en el cargo.