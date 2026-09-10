"Lideró la gloria eterna": Colo Colo nombró la Casa Alba en honor a Mirko Jozic

Colo Colo bautizó este jueves 10 de septiembre la Casa Alba en honor al histórico entrenador Mirko Jozic, en una ceremonia realizada en el Estadio Monumental como parte de la serie de homenajes preparados para el técnico que conquistó la Copa Libertadores de 1991.

El relator Vladimiro Mimica fue uno de los encargados de participar en el reconocimiento y leyó la inscripción instalada en homenaje al entrenador croata.

"En homenaje a quien lideró la gloria eterna de nuestro club e iluminará el futuro de las nuevas generaciones de 'caciques'. Mirko Jozic, campeón Copa Libertadores de América 1991. Septiembre del 2026", señala la placa descubierta en el recinto de Macul.

El reconocimiento había sido adelantado por el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien explicó que la intención era dejar un homenaje permanente al entrenador dentro de las instalaciones del club.

La ceremonia se enmarca en la extensa agenda de homenajes preparada para Jozic, quien regresó a Chile después de casi 20 años de ausencia.

El miércoles fue protagonista del evento "Siempre Colocolino" en el Teatro Caupolicán, donde recibió el cariño de hinchas, dirigentes y miembros del plantel campeón de América.

Los reconocimientos continuarán con otras actividades durante su permanencia en el país, entre ellas un homenaje en el exCongreso Nacional y una ceremonia este domingo en el Monumental durante el partido de Colo Colo ante Deportes Concepción.

Mirko Jozic: Campeón de la Libertadores 1991

Mirko Jozic es el entrenador más exitoso de la historia internacional de Colo Colo. Antes de asumir en el primer equipo albo, dirigió a Yugoslavia en el Mundial Sub 20 de Chile 1987 y se proclamó campeón del torneo.

El croata llegó a Colo Colo en diciembre de 1987 para trabajar en las divisiones inferiores y en 1990 tomó la conducción del plantel profesional en reemplazo de Arturo Salah.

Su mayor logro llegó el 5 de junio de 1991, cuando Colo Colo derrotó 3-0 a Olimpia de Paraguay en el Estadio Monumental y conquistó la Copa Libertadores, hasta hoy la única obtenida por un club chileno.

Durante su etapa al frente del "Cacique", Jozic también conquistó tres Campeonatos Nacionales, la Recopa Sudamericana de 1992 y la Copa Interamericana del mismo año, consolidando uno de los ciclos más exitosos en la historia de la institución.