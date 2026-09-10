Sin actos de La Moneda: oposición y Fundación Allende conmemorarán el 11-S

A 53 años del golpe de Estado cívico-militar que derrocó al Presidente Salvador Allende (1970-1973) y dio inicio a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), la conmemoración del 11 de septiembre no contará con actos o ceremonias oficiales por parte de La Moneda.

En este contexto, la Fundación Salvador Allende junto a los partidos políticos de la oposición encabezarán la conmemoración central de Chile este viernes en el Cementerio General.

Bajo la consigna "Democracia Siempre", la ceremonia se desarrollará en el Mausoleo de la Familia Allende a partir de las 9:00 horas.

El programa contempla la bienvenida e intervención musical del trovador Francisco Villa a las 9:30 horas, para dar paso posteriormente a los discursos políticos y de organizaciones de derechos humanos.

Desde la organización señalaron que la convocatoria busca reafirmar "el compromiso con la democracia, la memoria y los derechos humanos".

Red de homenajes en el extranjero

A la par de la actividad principal en Santiago, comunidades de chilenos residentes, organizaciones sociales y municipios europeos desplegarán una agenda conmemorativa en distintas ciudades.

En Barcelona se realizará el acto "Septiembre se viste de Chile" en la Plaça Salvador Allende a las 10:30 horas.

En Valencia se presentará el libro "Chile, análisis del primer año de dictadura militar (1973-1974)" de Vicent M. Garcés en el Centro Cultural Octubre, mientras que en Leganés (Madrid) el PSOE local junto a agrupaciones de chilenos rendirán homenaje el sábado 12 de septiembre con una ofrenda floral en la Plaza de la Fuente de la Luna.

En Berlín, la comunidad chilena se reunirá a las 18:00 horas en el emblemático "Barrio Allende" (distrito de Treptow-Köpenick), en la intersección de las calles Salvador Allende y Pablo Neruda.

La Universidad Libre de Bruselas (ULB) albergará la actividad "Memoria, résistance et engagement" a las 19:00 horas, organizada por la Coordinadora Latinoamericana de Solidaridad.

En Alfortville (Francia), el alcalde Luc Carvounas encabezará un acto en la Place Salvador Allende a las 18:00 horas, mientras que en Pessac, en Burdeos, se rendirá homenaje frente al mural del barrio de Saige a las 18:30 horas.

Uno de los hitos internacionales más relevantes de la jornada se vivirá en Roma, Italia, con la entrega del Premio Salvador Allende al reconocido cantautor y poeta catalán Joan Manuel Serrat.

El galardón, otorgado por el 41° Festival del Cine Ibero-Latino Americano de Trieste, cuenta con el reconocimiento oficial de la Fundación Salvador Allende, distinguiendo la trayectoria y el compromiso de Serrat con los derechos humanos y las causas sociales en América Latina.

Desde la fundación recalcaron que estas actividades internacionales buscan "mantener viva la memoria histórica y el compromiso con la democracia y los derechos humanos, valores que -53 años después del Golpe de Estado- siguen convocando homenajes en Chile y en distintas ciudades del mundo".