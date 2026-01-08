FIFA presentó Football AI Pro: La tecnología debutará en el Mundial 2026

La FIFA junto a una empresa tecnológica internacional presentó el asistente Football AI Pro que se utilizará en la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El innovador asistente de conocimiento impulsado por IA (Inteligencia Artificial) ofrecerá análisis de datos y de rendimiento a entrenadores, jugadores y analistas de los 48 equipos participantes del certamen mundialista.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, comentó sobre el revolucionario anuncio. "FIFA está adoptando plenamente las tecnologías digitales y la Inteligencia Artificial. Con Football AI Pro, democratizaremos el acceso a los datos proporcionando el conjunto más completo de análisis de fútbol a todos los equipos participantes y pronto también a los aficionados".

Este asistente de conocimiento futbolístico ofrece inteligencia que incorpora la mentalidad de analista de partidos, permitiendo a múltiples agentes profundizar en los datos históricos y tácticos de la FIFA y generar información y respuestas personalizadas con un contexto enriquecido, incluyendo imágenes, vídeo y avatares 3D en cuestión de segundos.

La edición del Mundial 2026, celebrada en Norteamérica, comenzará el 11 de junio.