Infantino defendió su continuidad en la FIFA

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, defendió su continuidad al frente del organismo y aseguró contar con el apoyo de "la gran, gran mayoría" del fútbol mundial, en medio de los cuestionamientos que enfrenta su administración y de cara a las elecciones del próximo 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos.

En una entrevista con BBC Sport, el dirigente suizo respondió entre risas cuando le preguntaron si consideró renunciar debido a las críticas de los últimos meses. Posteriormente, recordó que la FIFA reúne a 211 asociaciones y defendió el respeto a las decisiones de sus integrantes.

"Si nos tomamos en serio la democracia y el proceso democrático, y creemos que todos tenemos voz y voto en el mundo, y que el fútbol pertenece a todos, entonces tenemos que respetar la opinión de la gran, gran mayoría", sostuvo Infantino.

El dirigente también reconoció las diferencias dentro del organismo: "No siempre es fácil poner a todos bajo el mismo techo, pero tenemos que respetarlos y respetar todas las opiniones", afirmó.

Infantino destacó el respaldo de las confederaciones de Asia y Africa, aunque admitió que necesita mejorar el diálogo con la UEFA, uno de los organismos más críticos de su gestión. La controversia surgió principalmente por el fallido proyecto FIFA Forward Enterprise, que buscaba incorporar inversionistas privados a la explotación comercial de las competiciones internacionales y provocó que distintas federaciones retiraran su apoyo a la reelección del dirigente.