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Tópicos: Mundo | Francia | Elecciones

Le Pen y Mélenchon disputarán el balotaje presidencial francés en 2027, según sondeo

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La ultraderechista supera el 32% de adhesión en primera vuelta, secundada por el líder de la izquierda radical, con un 17%.

Paralelamente, un contundente 81% atribuye al Gobierno de Macron la responsabilidad directa por las recientes protestas sociales.

Le Pen y Mélenchon disputarán el balotaje presidencial francés en 2027, según sondeo
 EFE

La primera vuelta se llevará a cabo el 18 de abril y la segunda, el 2 de mayo.

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La ultraderechista Marine Le Pen y el líder de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon pasarían a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas de 2027 en todos los escenarios analizados por una encuesta publicada este sábado por el diario Le Parisien.

Le Pen obtendría entre el 32% y el 33,5% de los votos en la primera vuelta del 18 de abril, mientras que Mélenchon alcanzaría el 17%, dos puntos más que en la anterior medición, realizada a comienzos de septiembre, según la encuesta de Ipsos-BVA-Cési École d'ingénieurs (Escuela de Ingenieros), que sitúa a ambos en la segunda y definitiva vuelta del 2 de mayo.

Este nuevo sondeo refleja un retroceso de los antiguos primeros ministros Édouard Philippe, que lograría el 15% si concurriera como único candidato del centro, y Gabriel Attal, que obtendría el 9,5% en ese mismo escenario.

El socialdemócrata Raphaël Glucksmann subiría hasta el 15,5% en una de las hipótesis analizadas, mientras que el alcalde de Cannes, el liberal David Lisnard, obtendría un 6,5% en su primera aparición en la encuesta, por delante del conservador Bruno Retailleau, con un 5,5%.

La medición se realizó tras las manifestaciones y los episodios de extrema violencia del 17 de octubre, de los que el 81% de los encuestados responsabiliza al Gobierno, mientras que el 80% considera que el presidente Emmanuel Macron no ha adoptado la actitud adecuada durante la última semana para afrontar la situación y las reivindicaciones sociales.

El sondeo también detecta un incremento del interés por las presidenciales, ya que el 82% de los encuestados afirma estar interesado en la campaña, ocho puntos más que en septiembre.

La encuesta se realizó en línea el miércoles y jueves pasados entre 1.500 personas inscritas en las listas electorales.

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