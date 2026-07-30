Infantino ofreció millonarios fondos a las 211 asociaciones de la FIFA para respaldar nueva filial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, envió un mensaje a las 211 asociaciones en el que aseguró que la creación de la filial FIFA Forward Enterprise (FFE) es "una oportunidad para crecer", con la que recibirán hasta 24 millones de dólares en el ciclo 2035-2038.

"Es una decisión importante que está en sus manos. Si deciden aceptar esta oportunidad cada asociación tendrá garantizado 20 millones de dólares, 22, 24 a través del programa FIFA FAST Forward por los tres próximos ciclos -hasta 2038-. Si deciden que no es el camino, el programa FIFA Forward seguirá según lo planeado, con 10 millones por asociación para el próximo ciclo", explicó.

En un largo mensaje, Infantino expresó que las asociaciones recibirán información del proyecto por escrito; se comprometió a que cada beneficio que genere será para ellas e insistió en que su aprobación o no será una decisión democrática, que no implicará cambios en el gobierno del organismo.

Según dijo, la FIFA siempre conservará el control y la mayoría en la nueva entidad y tampoco habrá cambios en sus estatutos.

"Antes de elegirme podían confiar en recibir 250.000 dólares al año o 3 millones en un periodo de tres ciclos -12 años-. Ahora con FIFA Forward Entreprise recibirán hasta 86 millones en el mismo periodo, un aumento de casi 2.800 por ciento y por primera vez FIFA comercializará sus eventos", afirmó.

Infantino destacó que JP Morgan, implicada también en el proyecto, junto a la firma Thrive Eternal, estima que el valor total de FIFA Forward Enterprise es de 20.000 millones de dólares e insistió en su deseo de que "el fútbol crezca de forma inclusiva, que cada país lo comparta y que cada federación pueda decidir con la misma posibilidad de progresar donde hay talento".