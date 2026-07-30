Joven de 23 años fue asesinado por ladrones dentro de su casa en Huechuraba

Un robo con homicidio se registró cerca de las 4:20 de la madrugada en un domicilio ubicado en calle Chipana, en la comuna capitalina de Huechuraba.

Según la información de las auoridades, seis delincuentes armados y con el rostro cubierto saltaron la reja perimetral, derribaron la puerta principal para ingresar a la vivienda mientras la familia dormía en el segundo piso e intimidaron a la dueña de casa y a sus dos hijos adultos.

Al ver que agredían a su madre, "uno de los hijos de la señora que vivía en el lugar, de 23 años, intenta repelerlo armado con un bate de béisbol de madera y es ahí donde le disparan, lo que le provoca lamentablemente el fallecimiento", confirmó el fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

La familia se dedica al comercio de ropa importada, por lo que los sujetos exigían dinero en efectivo.

"Posteriormente, (los delincuentes) sustraen diversas especies: teléfonos celulares, joyas, un millón y algo más en dinero en efectivo, y finalmente se retiran en los mismos vehículos en los cuales habían llegado al lugar", detalló el persecutor.

Las diligencias investigativas quedaron a cargo del OS9 de Carabineros para dar con el paradero de los criminales.