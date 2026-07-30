Parlamentarios y alcaldes del Norte Chico exigen al Gobierno "garantías de recursos frescos para la reconstrucción"

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el senador del partido Demócratas y representante de la Región de Coquimbo, Matías Walker, puso en duda este jueves su respaldo en la votación final de la megarreforma impulsada por el Gobierno, supeditando su decisión a la entrega de certezas financieras e instrumentos concretos para la reconstrucción de las zonas del Norte Chico golpeadas por las recientes lluvias torrenciales.

Las declaraciones se dan tras la reunión sostenida el miércoles entre el Presidente José Antonio Kast, los parlamentarios y los alcaldes de la zona, donde se analizó el impacto de la emergencia, que el legislador calificó como una "catástrofe histórica".

Según lo detallado por Walker, la estimación preliminar del Ministerio de Obras Públicas fijó entre 500 y 700 millones de dólares el costo necesario "solamente en infraestructura" dañada en su región.

El nudo de la discusión radica en los plazos y mecanismos de financiamiento. Durante su gira por la zona golpeada por el temporal, el Presidente garantizó que habrá recursos con una "mirada de futuro" e infraestructura resiliente al cambio climático; sin embargo, el Ejecutivo se resiste a incorporar a Coquimbo y a la provincia del Huasco, en la vecina Atacama, en el actual proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, que abarca a Valparaíso, Ñuñoa y Biobío.

En su lugar, el Mandatario se comprometió a utilizar los instrumentos presupuestarios vigentes de emergencia y canalizar la inversión mayor en la Ley de Presupuesto 2027.

Esta postura fue rechazada por Walker, que es partidario de un veto presidencial aditivo: "No quedé tranquilo (con lo anunciado por Kast) y creo que tampoco el resto de los parlamentarios ni los alcaldes de la región. Tuvimos una buena reunión de cerca de tres horas. El Presidente escuchó a todos los alcaldes, a los 15 alcaldes de la región, a todos los parlamentarios, y diría que si hubo un denominador común fue pedirle garantías al Gobierno de que va a haber recursos frescos para la reconstrucción", señaló.

"Como dice la gente, las palabras se las lleva el viento, y yo quiero despersonalizar esta discusión, porque hoy día tenemos una Ley de Reconstrucción que no ha terminado su tramitación", sostuvo el representante de Demócratas.

El parlamentario advirtió que "el puente mecano sobre la quebrada de El Arrayán, que tiene que ver con la conectividad de La Serena, de Vicuña, de Paihuano, tiene que levantarse en 30 días más. Entonces, no podemos esperar la Ley de Presupuesto del año 2027 para asegurar ese puente mecano que necesitamos ahora".

"Yo no he decidido mi voto todavía, porque necesito esas certezas. No para mí; para mi Región de Coquimbo", puntualizó.

Debate por compensación municipal

Asimismo, Walker se refirió al intenso debate generado en torno a la fórmula de compensación municipal por la exención de contribuciones a los adultos mayores, desestimando los recientes dichos del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien ayer aseveró en un seminario económico que el tema "no es sustancial ni por cerca al proyecto, así que da un poco lo mismo cómo se vote" en la Cámara Alta.

"Es muy desafortunada esa frase del ministro de Hacienda, porque no da lo mismo que los municipios tengan una compensación por la menor recaudación que van a percibir producto de la exención de las contribuciones a los adultos mayores. No da lo mismo", replicó el senador.

Respecto a las fórmulas de distribución de los fondos compensatorios, que han abierto un flanco entre alcaldes de oposición y del oficialismo, Walker se mostró abierto a perfeccionar la equidad del reparto.

"Sin quitarles a las comunas que han generado ingresos en materia de impuesto territorial, que me parece bien, creo que es perfectamente posible lograr un acuerdo más equitativo", concluyó el congresista.