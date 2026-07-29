Confirmado: Este será el nuevo nombre del Movistar Arena

Tras anunciarse el fin de la concesión entre Arena Santiago y Telefónica Chile, el emblemático recinto ya tiene nuevo nombre.

Luego de 16 años operando como Movistar Arena, el reconocido espacio ubicado en el Parque O'Higgins iniciará una nueva etapa, rebautizándose oficialmente como Santander Arena.

La confirmación oficial llega luego de que El Mercurio adelantara en la mañana la salida de Telefónica Chile -en medio de su venta a Tigo- y pusiera al banco como el principal candidato para quedarse con la licitación.

Desde la entidad calificaron la alianza como una "evolución natural", señalando que "esta alianza va mucho más allá de un cambio de nombre. Es una apuesta por uno de los espacios culturales y de entretenimiento más importantes del país, donde queremos contribuir a que las personas sigan viviendo experiencias memorables".

De esta forma, el coliseo que por casi dos décadas ha sido el gran referente de los espectáculos en Chile iniciará una nueva era, comenzando a operar bajo su nuevo nombre a partir de la primera semana de septiembre