Iniciaron investigación contra la FIFA por altos precios en las entradas del Mundial 2026

Las Fiscalías estatales de Nueva York y Nueva Jersey divulgaron este miércoles que iniciaron una investigación contra la FIFA relativa a sus "prácticas" de ventas de entradas para los ocho partidos de la Copa Mundial de Fútbol que se celebrarán en el Estadio MetLife, incluyendo la final del torneo.

Las autoridades indicaron en un comunicado conjunto que solicitaron documentación a la FIFA en reacción a noticias de prensa en las que hinchas dijeron haber sido "engañados" respecto a la ubicación de los asientos que compraron y a acciones que pudieron "contribuir" a "inflar" los precios de las entradas, como declaraciones públicas.

Las Fiscalías, que cuentan con investigadores del Departamento de Protección al Consumidor y Trabajador de la ciudad de Nueva York, recogieron denuncias sobre cambios en las categorías de las gradas, posteriores a la división inicial del estadio y una vez estaba en marcha la venta, para crear zonas nuevas más "deseables" y caras.

"Los reportes indican que los hinchas que compraron entradas antes de que se presentaran estas nuevas zonas fueron excluidos de esos asientos y en su lugar se les asignaron asientos menos deseables, incluyendo asientos lejos de la cancha o detrás de las porterías", señalan.

Además, otros fanáticos denunciaron no haber recibido tickets para la categoría que pagaron.

También se someterá a escrutinio el precio de las entradas, que "ha excedido los precios de cualquier Copa Mundial previa" como resultado de un método de "precio variable" para ajustarse a la demanda, en el que la FIFA ha lanzado las entradas en fases a lo largo de varios meses.

"La investigación examinará si el calendario de lanzamiento de entradas de la FIFA, sus declaraciones públicas y otras conductas impactaron a los precios, y cómo", abunda la nota.

Según el portal SeatPick.com, las entradas de los ocho partidos en el estadio MetLife se están vendiendo por un precio promedio de 2.790 dólares (casi 2.5 millones de pesos chilenos).

La fiscal de Nueva York, Letitia James, y la de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, expresaron citadas en la nota su compromiso con los consumidores de ambos estados y criticaron la "manipulación" y la "explotación" de los residentes y visitantes del torneo.