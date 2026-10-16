Le Monde reveló el contrato de la FIFA con la Trump Tower para instalarse en Nueva York

El diario francés Le Monde reveló el contrato de mayo de 2025 que firmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para instalar su despacho en la Trump Tower de Nueva York, gestionada por Eric Trump, el hijo del presidente de Estados Unidos.

Según el rotativo, que asegura que accedió a documentos internos, la FIFA negoció pagar cuatro millones de dólares en siete años y siete meses por los despachos de 450 metros cuadrados en el edificio de 58 plantas que la familia Trump posee en la Quinta Avenida de Nueva York.

Contactado por Le Monde, la instancia deportiva aseguró que es el precio de mercado, pero para el periódico el local ha estado siempre vacío y lo considera una prueba más de los vínculos entre Infantino y Trump.

Oficialmente, la FIFA lo alquiló con motivo del Mundial de Clubes de 2025 y, sobre todo, del Mundial de 2026. Pero a diferencia de lo que hizo para sus locales en Miami, donde instaló sus servicios jurídicos, ese alquiler no se hizo tras el lanzamiento de una licitación pública y sin consultar otras opciones.

Ese contrato, del que Le Monde afirma que la FIFA ha dado poca información, incluso en interno, ha levantado interrogantes. Además, la Cámara de Representantes de Estados Unidos está investigando los vínculos entre Infantino y Trump.

El senador demócrata de Maryland, Jamie Raskin, miembro de la comisión judicial, pidió interrogar al presidente de la FIFA, a la que solicitó ciertos documentos relativos a su relación con la Casa Blanca y en septiembre pasado denunció la falta de cooperación de ambas partes.