Luis Figo pidió la dimisión de Infantino: "Es el comportamiento más bajo y cobarde que he visto"

La leyenda del fútbol portugués Luis Figo pidió la dimisión del presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, al asegurar que el comportamiento del mandatario en los últimos días es el "más bajo, deshonesto, cobarde e interesado" que ha visto.

Estas afirmaciones fueron hechas por el exfutbolista portugués en una columna publicada en el tabloide británico Daily Mail, en la que disparó contra Infantino, por su controvertida decisión de vender participaciones de la Copa del Mundo a entes privados; iniciativa de la que tuvo que retractarse ante el clamor popular y por la que ahora su puesto está en peligro.

"Podría escribir 10.000 palabras de los problemas en la FIFA, pero la solución se resume en cuatro. Infantino tiene que irse", escribió Figo.

"Lo que he visto en los últimos días es el comportamiento más bajo, deshonesto, cobarde e interesado que he visto. Y he estado muchos años en el fútbol. El hombre que haya hecho esto, forzar tales cambios para enriquecerse a sí mismo y a sus amigos, es algo del pasado y no debería formar parte del futuro de este deporte", escribió.

"Si este proyecto fuera tan bueno, ¿por qué no ser sincero sobre que te iba a dar 30 millones de dólares al año? No era una buena idea, no era una iniciativa robusta desde el momento que no es transparente. No es una buena idea desde el momento en el que no explicas que si vendes tu participación la has perdido para siempre y han desheredado a tus sucesores de la Copa del Mundo. Y no es honesto que no digas que después de que le hayas servido la cabeza en una bandeja a tus amigos de Washington, te van a dar un trabajo que quintuplica tu salario", continuó.

En la columna, Figo insiste en que Infantino ha cometido "abusos" en la reputación del fútbol" y recuerda los comentarios del presidente de la federación de Jordania, el príncipe Ali bin Al Hussein, catalogando de "mafia" el comportamiento del aún presidente.