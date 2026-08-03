Macron intervino para tumbar el proyecto de privatización del Mundial de Infantino

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, intervino para hacer fracasar el proyecto impulsado por Gianni Infantino que buscaba abrir una parte de las competiciones organizadas por la FIFA a inversionistas privados.

Una publicación de L'Équipe apunta que el mandatario francés realizó diversas llamadas para reunir respaldos contra una iniciativa que consideró contraria a los valores de solidaridad del fútbol.

El entorno de Macron comparó su postura con la oposición que manifestó en 2021 contra la Superliga europea. Fuentes del Elíseo señalaron que el jefe de Estado buscó preservar la unidad del fútbol mundial y evitar una fractura entre continentes y confederaciones.

El presidente francés respaldó al titular de la UEFA, Alexander Ceferin, quien encabezó el rechazo al plan de Infantino para abrir a capitales privados el 20 por ciento de las actividades deportivas de la FIFA y generar cerca de 3.600 millones de euros.

Macron conversó con Ceferin, con el presidente de la Confederación Africana de Fútbol, Patrice Motsepe, y con el propio Infantino antes del contundente comunicado emitido por la UEFA contra la propuesta.

El proyecto fue abandonado oficialmente el 1 de agosto, aunque la controversia puede afectar el futuro político de Infantino, ya que Francia analiza retirar su apoyo a su reelección en el Congreso de la FIFA que se realizará en marzo en Marruecos.