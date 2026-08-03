La comuna de Angol, en la Región de La Araucanía, enfrenta una de las emergencias más severas de su historia reciente. El intenso sistema frontal provocó el desborde de los ríos Rehue y Vergara, inundando por completo sectores residenciales y obligando a evacuaciones de emergencia mediante el uso de botes.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el alcalde Enrique Neira describió el desolador panorama que viven los vecinos: "Es primera vez en la historia de esta comuna que tenemos que enfrentar una situación tan difícil y compleja como esta, porque la cantidad de agua que ha caído sobrepasa cualquier situación de poder combatirla con los medios que tenemos".

Aunque la mayoría de los residentes se trasladaron a casas de familiares, el municipio habilitó el Internado Juanita Fernández Solar como albergue, donde permanecen nueve familias.

La autoridad advirtió sobre la magnitud de los daños materiales, enfatizando que "hay muchas personas donde el agua en las casas está a nivel de la cintura. Eso significa que va a haber una situación muy compleja en la recuperación".

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