¿Por qué las entradas del Mundial 2026 se revenden por montos descomunales?

La reventa de entradas para el Mundial 2026 generó debate en Estados Unidos, donde esta práctica está permitida y plataformas digitales permiten que terceros ofrezcan boletos por miles de dólares, pese a que la FIFA aseguró que puso a disposición localidades desde 60 dólares.

El organismo explicó en una nota enviada a EFE que su objetivo es garantizar un "acceso justo" para los aficionados y remarcó que más de 100.000 entradas salieron a la venta por 60 dólares, incluyendo más de 1.000 boletos para la final del torneo.

El problema aparece en el mercado secundario, donde usuarios pueden fijar libremente sus propios precios. En las últimas semanas se vieron entradas listadas por montos descomunales, incluso superiores al millón de dólares, aunque esas cifras no necesariamente reflejan el valor real de venta.

La FIFA sostuvo que su plataforma oficial de reventa ofrece un entorno "seguro y transparente" para vender o transferir boletos, y que sus comisiones están alineadas con las prácticas de la industria deportiva y de entretenimiento en Norteamérica.

Además, el ente rector del fútbol mundial defendió que es una organización sin fines de lucro y que los ingresos generados por la Copa del Mundo se reinvierten en el desarrollo del fútbol masculino, femenino y juvenil en sus 211 asociaciones miembro.