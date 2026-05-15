Superintendente advierte que ley protege confidencialidad de migrantes en centros médicos

Ante la reciente discusión sobre una propuesta del Ejecutivo para que funcionarios de salud denuncien a migrantes en situación irregular, el Superintendente de Salud, Fernando Riveros, recordó en El Diario de Cooperativa que el actual ordenamiento jurídico chileno prioriza la privacidad del paciente y el acceso a la salud por sobre el control migratorio.

Riveros enfatizó que cualquier medida de este tipo chocaría con la normativa vigente. "Hay una ley de derechos y deberes del paciente y hay leyes que establecen la obligación de otorgar la atención de salud, por ejemplo, en contextos de urgencia sin poner ningún tipo de condicionamiento.".

Por ello, agregó, "de seguirse adelante con una iniciativa de ese tipo, tendría que haber modificaciones legales, pero hoy día como está la legislación no podría adoptarse una medida de esa naturaleza".

El secreto de la ficha clínica

Consultado sobre el alcance de esta protección, el Superintendente aclaró que el resguardo de la información es estricto dentro de los recintos asistenciales.

"Protege la confidencialidad de los datos de la persona que se atiende. De hecho, hay que tener claro que, por ejemplo, los datos de la ficha clínica incluso al interior de un hospital no pueden ser conocidos por nadie salvo el equipo médico que participa directamente en la atención de salud a la persona", destacó.

Finalmente, el titular de Salud expresó su preocupación por el impacto sanitario que podría tener el hecho de que personas dejen de consultar por temor a ser denunciadas.

"Como Superintendencia nuestro foco, más que problemas de seguridad pública, nuestro foco es la salud de los chilenos y en ese contexto cualquier medida que signifique una cortapisa, una traba al acceso a la salud, es un tema preocupante", aseveró.

Ministra: "No podemos ir en contra de la ley"

La ministra de Salud, May Chomali, advirtió -en conversación con Radio T13- que ve con "bastante preocupación" la indicación del Gobierno.

"Nosotros no podemos informar de esos temas, porque esa es información que se está entregando en el contexto de una atención sanitaria, y eso está resguardado por el código sanitario y por la ley de deberes y derechos de los pacientes, y eso lo vamos a defender absolutamente", explicó.

En esa línea, Chomali enfatizó que desde el Minsal "no podemos negar una atención, porque no solamente ponemos en riesgo la vida de esa persona, sino que también ponemos en riesgo la vida del resto de la población​​".

"Un niño migrante irregular no vacunado es un riesgo de muerte para ese niño, pero también un riesgo de contagio para los otros niños chilenos, eso es algo que se ha discutido mucho en el comité de ministros, y están todos de acuerdo en que no podemos negarle la atención de salud a las personas", argumentó

"No podemos ir en contra de la ley", puntualizó la ministra.