Rediseño de 360 grados: FIFA presentó formato de la nueva ceremonia de himnos para el Mundial

A través de sus canales oficiales y las redes sociales de Gianni Infantino, la FIFA dio a conocer el renovado formato para la ceremonia de ingreso de los equipos e himnos nacionales para la Copa del Mundo 2026.

Tras una negativa experiencia en el Mundial de Clubes 2025, se descartó el anuncio jugador por jugador para salir del túnel al estilo NBA, pero hubo un "rediseño de 360 grados".

Con el fin de que todos los sectores del estadio tengan una buena visual, los jugadores y árbitros se formarán alrededor del círculo central, a diferencia de la fila continua mirando hacia la tribuna oficial que es tradicional; pero que dejar a otros sectores del estadio sin observar bien a los futbolistas.

Este cambio en el ingreso de los protagonistas vendrá acompañada de banderas gigantes desplegadas en la cancha. El render mostrado además contempla una especie de humo o pirotecnia para emular los colores de los estandartes.

Otra gran novedad será que los futbolistas suplentes también saltarán al terreno de juego en la interpretación de los himnos, para que todos los jugadores "experimenten ese momento simbólico de orgullo y emoción".

"El hecho de que todos los jugadores y árbitros se miren entre sí en el círculo central durante los himnos nacionales creará un momento de unidad, orgullo y emoción que pertenece verdaderamente a los equipos y a todos los presentes en el estadio. La Copa Mundial de la FIFA es para cada jugador y cada aficionado, y esta nueva ceremonia previa al partido lo refleja", expresó Infantino en el comunicado oficial subido al sitio web del ente rector.

Además, todo será acompañado por diversos elementos visuales y las canciones del álbum musical del torneo amenizando la ceremonia antes de los himnos.