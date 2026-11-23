Una investigación publicada este lunes 23 de noviembre por el diario estadounidense New York Post volvió a poner bajo cuestionamiento la gestión de Gianni Infantino al frente de la FIFA, luego de revelar las negociaciones detrás de un millonario proyecto que buscaba traspasar parte del negocio comercial del fútbol mundial a capitales privados.

Según los documentos filtrados, la operación estaba valorizada en US$ 20 mil millones y contemplaba crear en Estados Unidos la sociedad FIFA Forward Enterprises (FFE), encargada de gestionar derechos comerciales ligados a transmisiones televisivas, patrocinios, entradas y servicios asociados a las competiciones del organismo.

De acuerdo con el reportaje, la iniciativa fue impulsada directamente por Infantino mediante tratativas sin licitación abierta con actores de Wall Street. El proceso contó con la asesoría financiera de JPMorgan para la valoración del negocio y otorgó condiciones preferentes a Thrive Capital, firma encabezada por Josh Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump.

Entre las condiciones negociadas figuraba el derecho de Thrive Capital a adquirir al menos el 60% por cientode las acciones ofrecidas a inversionistas externos, además de una eventual cláusula de exclusividad que habría contemplado una compensación cercana a US$ 250 millones si la FIFA concretaba un acuerdo alternativo durante el plazo fijado, aunque los antecedentes conocidos no permiten confirmar que ese compromiso haya sido firmado.

Si bien el organismo rector del fútbol mantendría una participación mayoritaria en la compañía, los socios privados tendrían poder de veto en decisiones comerciales clave. Asimismo, el acuerdo estipulaba renovaciones por períodos de 12 años hasta un máximo de 96 años —con opciones muy restringidas de término anticipado— y dejaba al presidente de la FIFA a la cabeza del directorio, incluso con voto decisivo en caso de empate.

El reportaje también expuso serias diferencias en la interna de la FIFA. El director financiero del organismo, Thomas Peyer, señaló en un correo electrónico que recién tomó conocimiento del proyecto el 18 de julio de 2026, cuando las conversaciones llevaban meses en desarrollo, y advirtió que no recibió los cálculos utilizados para fijar la valoración.

Peyer manifestó además su preocupación por la entrada de inversionistas privados, alertando que podrían priorizar las utilidades a corto plazo en perjuicio del desarrollo de la disciplina y privilegiar las transmisiones pagadas por sobre la televisión abierta. Pese a esos reparos, la iniciativa recibió una aprobación preliminar de la administración, instancia en la que el director financiero se abstuvo y el jefe de gabinete de Infantino, Daniel O'Toole, expresó su respaldo.

Finalmente, la operación fue desechada el 31 de julio de 2026 tras generar fuertes críticas dentro del fútbol internacional. La controversia provocó incluso la salida de altos ejecutivos, entre ellos Carlos Cordeiro, quien acusó a la administración de estar hipotecando el futuro del fútbol sin una justificación convincente.