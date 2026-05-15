Shakira sobre concierto de la final: "Tengo una conexión indudable con los Mundiales"

Shakira aseguró que tiene "una conexión indudable con el fútbol y con los Mundiales", luego de que la FIFA anunciara que actuará junto a Madonna y BTS en el descanso de la final del Mundial 2026, programada para el 19 de julio en Nueva York.

"Ya este va a ser mi cuarto Mundial, pero creo que va a ser el más especial de todos porque esta edición planea dejar un legado importante para todos aquellos niños que no tienen visibilidad, que viven en condiciones de vulnerabilidad y que no tienen acceso a una educación de calidad", afirmó la cantante colombiana en una entrevista con EFE.

La artista también estrenó junto al nigeriano Burna Boy la canción "Dai Dai", tema oficial de la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá. Shakira explicó que donará el 100 por ciento de las ganancias al fondo de educación de FIFA y Global Citizen, iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para apoyar el acceso de niños a educación de calidad y al deporte.

La colombiana recordó además su recorrido mundialista con "Waka Waka", himno de Sudáfrica 2010, y "La La La", tema ligado a Brasil 2014. "Waka Waka es una de mis canciones más entrañables y ambas también son parte de mi legado musical", sostuvo.

El espectáculo de la final será curado por Chris Martin, cantante de Coldplay, a través de Global Citizen, y marcará un hito para la FIFA, ya que por primera vez una final del Mundial tendrá un show de medio tiempo. Aunque aún no se confirmaron los detalles, la medida podría extender el descanso más allá de los 15 minutos reglamentarios.