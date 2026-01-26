TAS falló a favor de Rodrigo Holgado tras el castigo de la FIFA por falsificación de papeles

La tercera etapa del Rodrigo Holgado en Coquimbo Unido parece acercarse, ya que este lunes el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a favor del delantero luego del castigo de la FIFA por falsificación de papeles para ser seleccionado de Malasia.

El caso se remonta a septiembre de 2025, cuando el ente rector del fútbol mundial sancionó al ariete junto a otros seis futbolistas más con un año sin jugar debido a su participación en el partido ante Vietnam por las Clasificatorias de la Copa Asiática 2027.

Posterior a ello, Holgado se sumó a Imanol Machuca y Facundo Garcés para acudir al tribunal que terminó fallando a su favor. Ante esto, se abre el espacio para que Coquimbo Unido negocie un retorno a Chile.

Para que la llegada del delantero sea efectuada, el elenco "pirata" tendrá que aguardar a que el jugador de 30 años resuelva su situación en América de Cali, club con el que tiene contrato vigente hasta fines del 2026.