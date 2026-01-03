Chile tuvo estreno triunfal ante Países Bajos en el Mundial de la Kings League

El equipo chileno que compite en el Mundial de la Kings League en Brasil, capitaneado por el influencer Shelao y el volante Arturo Vidal, vivió un estreno triunfal tras igualar 3-3 e imponerse 3-1 en la tanda decisiva ante Países Bajos por la primera fecha del Grupo A.

Esta competición de fútbol 7, que mezcla las reglas del deporte profesional con algunas de videojuegos e impulsada originalmente por el exfutbolista Gerard Piqué junto al streamer Ibai Llanos, ofreció un duelo frenético entre ambos contendientes.

Chile se puso en ventaja con un sorpresivo gol del portero Matías Herrera y un potente remate de Ezequiel Luna. No obstante, los neerlandeses lograron igualar gracias a Yuya Ikeshita, su capitán 'Chatmo' (de penal) y un agónico tanto de Mohamed Chih tras el tanto de Ignacio Herrera para los nacionales.

Tras el empate el duelo se definió en shootout, una especia de penal donde el jugador parte desde la mitad de cancha y tiene solo cinco segundos para enfrentar al portero y anotar. En esta instancia, el arquero nacional Matías Herrera se alzó como la gran figura de la tarde al atajar dos lanzamientos clave.

Con este resultado, el equipo nacional suma sus primeros puntos y se prepara para sus próximos desafíos, ya que enfrentará a Marruecos este próximo miércoles 7 de enero a las 18:00 horas antes de cerrar su participación en el grupo frente a Colombia el domingo 11 de dicho mes.