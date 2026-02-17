Mathías Vidangossy pidió a dos excracks de La Roja para la Kings League

Luego de la gran actuación con Chile en el mundial de la Kings League disputado hace unas semanas en Brasil, el exmediocampista Mathías Vidangossy expresó su deseo de sumar a dos exseleccionados al creciente torneo de fútbol 7.

El formado en Unión Española conversó con el streamer Jordano R7 y en dicho contexto, reveló que le gustaría que el exdelantero Humberto Suazo, actual entrenador de San Luis, y el atacante Edson Puch, jugador de Deportes Iquique, se integren a la liga.

"En su momento, le dije al 'Chupete' (Suazo) si quería ir a jugar. Vamos a ver si en algún momento se puede dar que pueda ir (Edson) Puch, también", aseguró el jugador de Raniza, elenco que participa de la Kings League México.

Sobre esa misma línea, el mundialista sub 20 en Canadá 2007 indicó que "son jugadores que yo miro y digo 'acá van a disfrutar' porque les encantan los duelos. Tienen una creatividad tremenda a la hora de jugar".

Por último, Vidangossy remarcó que "quizás, de Edson Puch no me tocó ser compañero, pero al verlo jugar es un tremendo jugador. Con el 'Chupete' sí me tocó compartir y para qué decir. No hay palabras"