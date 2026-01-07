Vidal celebró con todo la goleada de Chile sobre Marruecos en el Mundial de la Kings League

El combinado nacional que disputa el Mundial de la Kings League en Brasil, capitaneados por Arturo Vidal y el streamer Shelao, ratificó su gran momento con una contundente victoria por 6-1 ante Marruecos que le permitió tomar el liderato en la segunda fecha del Grupo A.

Esta revolucionaria competición de fútbol 7, que integra reglas dinámicas y elementos de videojuegos, vivió una jornada dominante para Chile tras abrir la cuenta gracias a Juan Araya (5'). Posteriormente, "Nacho" Herrera deslumbró al convertir un "póker" de tantos (22', 23', 31' y 41').

Finalmente, fue el talentoso Mathías Vidangossy quien también aportó su cuota en el marcador (31') antes de que Nadir Louah (40') descontase, dando el tanto del honor a los africanos.

Con este triunfo, el equipo criollo se instaló como líder exclusivo de su zona antes de su último desafío, donde se medirá ante Colombia este domingo 11 de enero a partir de las 18:00 horas (21:00 GMT).