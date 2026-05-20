"Aguante las cabras": La Roja Femenina lanzó campaña para llenar el Nacional

Anticipando lo que será la vuelta al Estadio Nacional de La Roja Femenina, La Federación de Fútbol de Chile presentó la campaña "#LlenemoselNacional" con el objetivo de convocar al público para el duelo frente a Ecuador de este próximo martes 5 junio, a las 19:00 horas.

El partido válido por la octava fecha de la Liga de Naciones Femenina es trascendental, ya que el equipo dirigido por Luis Mena marcha en cuarta posición de la tabla con 10 unidades, sitio que cierra los dos cupos al repechaje para el Mundial de Brasil 2027.

Por eso mismo, la iniciativa integró a la cantante nacional Blue Mary, quien compartió el mensaje junto a las jugadoras Yanara Aedo, Valentina Díaz y Vaitiare Pardo. La intérprete de "Wacha vo dale" se lució también con su frase viral "aguante las cabras".

El proceso de venta de entradas ya se encuentra habilitado a través del sistema PuntoTicket con valores promocionales que van entre los entre los 2.700 y los 11.000 pesos. Así mismo, se dispuso de una promoción especial en el sector de Andes para facilitar el ingreso gratuito de niños y niñas