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Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

Chilena Millaray Cortés deja Sevilla para sumarse a Fiorentina

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl/EFE

La seleccionada nacional parte al calcio.

Chilena Millaray Cortés deja Sevilla para sumarse a Fiorentina
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AC Fiorentina fichó a la seleccionada chilena Millaray Cortés, mediocampista hasta hoy perteneciente a Sevilla FC y quien firmará por el club el toscano a cambio de 150.000 euros, una cantidad por encima de su cláusula de rescisión.

Cortés, de 22 años e internacional absoluta con Chile en una veintena de ocasiones, iniciaba su tercera temporada en Sevilla, al que llegó procedente de Universidad Católica, club donde se formó y donde disputó 44 partidos oficiales, en los que marcó cuatro goles, en sus dos primeras campañas.

En el presente curso, la jugadora nacida en Santiago participó d los dos encuentros que se llevan disputados de la Liga F, frente a Deportivo y a FC Barcelona, pero durante esta semana ya no se entrenó porque se negociaba su traspaso y, de hecho, se espera que viaje a Florencia en las próximas horas.

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