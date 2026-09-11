Fonavi: Quiénes podrán acceder y cómo rebajará el pie y los dividendos de la primera vivienda

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el presidente de BancoEstado, Mario Farren, entregó este viernes las claves del anunciado Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi), iniciativa que será administrada por la entidad estatal y que forma parte del proyecto de Ley de Mercado de Capitales y Financiamiento de la Casa Propia, presentado por el Gobierno de José Antonio Kast.

1. ¿Qué es el Fonavi y cuál es su alcance?

El Fonavi es un programa orientado a financiar créditos hipotecarios, abaratar costos y abarcar el déficit habitacional del país mediante un aporte inicial del fisco.

"Tal como está planteado en esta etapa, considera un aporte de capital del Estado de 2.000 millones de dólares, el cual se puede apalancar y puede llegar a financiar en total, al valor promedio de las viviendas que estamos financiando hoy en BancoEstado, unas 220.000 viviendas", destacó Farren.

La iniciativa crea el Ahorro Voluntario para la Vivienda (AVV), orientado a la adquisición de una primera vivienda —nueva o usada— de hasta 6.000 UF.

"El 90% de los créditos que se otorgan en Chile son hasta 6.000 UF; por lo tanto, el tope que está puesto cubre totalmente la necesidad", afirmó el ejecutivo.

"La idea se trata de volver a fomentar el hábito del ahorro. La gente en nuestro país ha perdido un poquito la esperanza y de repente ha dejado de ahorrar porque ve más lejana la posibilidad de comprarse una casa propia", señaló el titular de BancoEstado.

2. ¿Quiénes podrán acceder?

El programa está diseñado exclusivamente para personas que no hayan sido propietarias previamente ni hayan accedido a beneficios habitacionales del Estado.

"Es primera vivienda. Está pensado en las personas y las familias que no han tenido acceso a una vivienda y no han tenido acceso a un crédito de ningún tipo y de ningún programa", precisó el presidente de la entidad.

3. ¿Cómo operarán la rebaja en el pie y los dividendos?

El mecanismo permitirá reducir la exigencia del pie inicial del 20% habitual a un 10%.

Este monto se compondrá de un ahorro voluntario del 7% —acreditado durante un periodo continuo de 30 meses—, sumado a un 3% de bonificación estatal directa.

En cuanto al dividendo mensual, se proyecta una disminución cercana al 10% en el valor de la cuota.

"Si pensamos en el caso de una vivienda promedio en la cartera de BancoEstado, estamos pasando de un dividendo de probablemente unos 520.000 pesos a unos 460.000 pesos", ejemplificó Farren.

4. ¿Se puede postular en pareja o grupo familiar y qué ocurre con los independientes?

El Fonavi permitirá la postulación de parejas o grupos familiares evaluando sus ingresos consolidados.

Respecto a los trabajadores independientes o a honorarios, Farren reconoció una mayor complejidad operativa, aunque confirmó su factibilidad: "Eso obviamente es un poquito más desafiante, porque la evaluación del crédito se hace más difícil, pero también se puede hacer. Hay que de alguna manera acreditar que existen ingresos, que existe una actividad detrás".

5. ¿Dónde se solicitará el crédito Fonavi y qué instituciones participan?

La gestión del beneficio será individual y operará bajo un modelo similar al Fogaes.

Los postulantes podrán solicitar el crédito en BancoEstado, cooperativas, cajas de compensación u otras instituciones financieras adheridas.

6. ¿Conviene esperar a que se apruebe el Fonavi si se quiere comprar ahora?

Considerando que el proyecto inicia su tramitación legislativa en el Congreso, Farren aconsejó no postergar decisiones de compra a quienes ya cuenten con las condiciones financieras requeridas.

"Si alguien tiene la posibilidad de comprar ahora porque tiene reunido el pie, porque tiene la institución financiera que está dispuesta a otorgarle el crédito o porque encontró la vivienda de sus sueños, yo diría: vaya y ciérrelo ahora, porque esto tiene que aprobarse todavía", concluyó.