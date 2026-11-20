Colo Colo se coronó pentacampeón de la Liga Femenina, tras igualar 1-1 con Universidad Católica y ganar por 5-4 los penales de la final que se celebró este viernes en el Estadio Santa Laura.

La definición fue intensa en Indepedencia, con las Cruzadas jugando a gran nivel en la primera final de su historia en la Liga Femenina, y presionaron a las albas con el sueño de destronarlas.

El partido fue parejo en la primera parte y la UC acarició el título, ya que abrieron la cuenta en la segunda fracción, con un contragolpe que liquidó Vaitiare Pardo (75').

El golpe lo sintió Colo Colo y las jugadores del Cacique se volcaron en ataque, buscando con desesperación el empate, que llegó cerca del final, con gol de Yenny Acuña ante una mala reacción de la arquera Natalia Campos (86').

En los penales, la figura fue la guardameta Ryan Torrero, quien detuvo el segundo disparo de la tanda de la UC, un disparo al medio de Consuelo Berrocal.

En Colo Colo, en cambio, anotaron la capitana Yanara Aedo, Yenny Acuña, Dahianna Bogarín, Estefanía Banini y María José Urrutia, quien desató los festejos del "popular" en Santa Laura.

Con la victoria, Colo Colo extendió su dominio en la Liga Femenina del fútbol chileno, con 18 títulos. Su más cercano perseguidor es Santiago Morning, con apenas tres coronas.