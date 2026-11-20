Como "catastrófico" calificó el alcalde de Pirque y presidente de la Comisión de Desarrollo Rural de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Jaime Escudero (independiente), el recorte de 11.800 millones de pesos a programas del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) que contempla el proyecto de Presupuesto 2027.

De madrugada, el Senado despachó el proyecto de erario a su tercer trámite constitucional, pero rechazó la partida del Ministerio de Agricultura.

Los recursos para la cartera fueron rechazados por los senadores de oposición, además de la oficialista María José Gatica (RN), con el fin de que los recursos para el Indap puedan ser repuestos en la Cámara Baja.

En Lo Que Queda del Día, Escudero llamó a los diputados a revisar los recursos y revertir la reducción, pues -dijo- "estamos hablando de 120.000 usuarios (de Indap) en todo Chile, entre el secano, el desarrollo indígena y la zona central; 120.000 familias".

"Cuando el ministro (de Hacienda, Jorge Quiroz) habla de cifras y de que va a reducir porcentajes, estamos hablando de recursos que no le va a llegar a Flor, una usuaria nuestra que tiene miel, y a la familia Moraga, que tiene producción de leche y queso de cabra. A ellos se les va a recortar. No son números, y eso es lo que me parece más grave. Me parece que no entienden la gravedad", remarcó.

El alcalde, técnico agrícola de profesión, cuestionó el impacto que tendría la medida en programas como Prodesal, PDTI y Padis, iniciativas que entregan asistencia técnica y apoyo a pequeños agricultores en distintas zonas del país. También alertó sobre el riesgo de perder profesionales contratados por los municipios mediante transferencias de Indap.

"Si me cortan los ingresos, no sabemos si vamos a tener que despedirlos y, si eso ocurre, el municipio tiene que pagar las indemnizaciones; no Indap", explicó Escudero.

"Espero que transversalmente en la Cámara de Diputados todos se den cuenta de que es la agricultura familiar campesina la que se ve mayormente debilitada y los profesionales. De verdad, espero que en la Cámara se retome y que, a lo menos, quedemos igual. Lo que ya tenemos es insuficiente, pero hablar de 11.800 millones de recorte es algo catastrófico; una catástrofe para el mundo rural si es que llega a pasar eso", concluyó.