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Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

Con nuevas caras: La Roja Femenina entregó su nómina para los amistosos ante Bolivia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Luis Mena definió a las jugadoras que serán parte de la doble fecha.

Con nuevas caras: La Roja Femenina entregó su nómina para los amistosos ante Bolivia
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La selección chilena femenina dio a conocer su nómina para los dos partidos amistosos que disputará ante Bolivia durante la próxima fecha FIFA de octubre.}

Tras dejar atrás el sueño mundialista, el técnico Luis Mena definió a las 23 futbolistas que enfrentarán a las altiplánicas el domingo 11 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida y el martes 13 a puertas cerradas en el Complejo de Alto Rendimiento "José Sulantay".

Entre las principales novedades de la convocatoria destaca la presencia de Millaray Cortés (Sevilla), Nerea Sánchez (Real Betis), Agustina Heyermann (Sporting de Huelva) y Sofía Coulombe (RCD Espanyol).

Además, resalta el llamado de la volante Gabriela Macfarlane, quien milita en Utah Valley de Estados Unidos, en calidad de invitada.

La lista de citadas:

Arqueras:

  • Ignacia Bustos (Universidad Católica)
  • Débora Cubillos (Coquimbo Unido)
  • Marian Jerez (Santiago Wanderers)

Defensas:

  • Isidora Flores Vitta (Universidad Católica)
  • Natsumy Millones (Coquimbo Unido)
  • Monserrat Hernández (Universidad Católica)
  • Javiera Soto (Deportes Iquique)
  • Milenka Pavez (Unión Española)
  • Yordana Martínez (Universidad Católica)

Volantes:

  • Millaray Cortés (Sevilla FC / ESP)
  • Nerea Sánchez (Real Betis / ESP)
  • Melany Letelier (Audax Italiano)
  • Catalina Pino (Palestino)
  • María Cristina Julio (Coquimbo Unido)
  • Valentina Peña (Universidad Católica)
  • Isidora Agurto (Palestino)

Delanteras:

  • Vaitiare Pardo (Universidad Católica)
  • Geraldine Mardones (Colo Colo)
  • Agustina Heyermann (Sporting de Huelva / ESP)
  • Camila Arriagada (Deportes Iquique)
  • Adriana Moreno (Coquimbo Unido)
  • Sofía Coulombe (RCD Espanyol / ESP)

Invitada:

  • Gabriela Macfarlane (Utah Valley / EE.UU.)

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