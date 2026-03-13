Coquimbo Unido venció U. de Concepción en el inicio de la Liga Femenina 2026

Coquimbo Unido venció 2-0 a Universidad de Concepción en el primer partido de la Liga Femenina 2026, disputado en el Complejo Las Rojas.

La seleccionada nacional Adriana Moreno marcó un doblete. El primer gol lo anotó en el minuto 30 desde el punto final, mientras que el segundo fue en el 78'.

Este año, en la Liga Femenina 2026 participan 13 equipos. En cada jornada se disputan seis partidos, por lo que un equipo queda libre. En esta ocasión, el turno fue de Palestino.

Colo Colo, campeón defensor del título, hará su debut contra Magallanes el lunes 16 de marzo a las 17:30 horas, en el Estadio Monumental.

Revisa la jornada inicial de la Liga Femenina 2026:

Sábado 14 de marzo

Deportes Iquique vs. Deportes Recoleta. 11:00 horas. Mini Estadio Cesare Rossi.

11:00 horas. Mini Estadio Cesare Rossi. Huachipato vs. Santiago Wanderers. 12:00 horas. Estadio Huachipato.

12:00 horas. Estadio Huachipato. Universidad Católica vs. Unión Española. 17:00 horas. Claro Arena.

Lunes 16 de marzo

Colo Colo vs. Magallanes. 17:30 horas. Estadio Monumental.

17:30 horas. Estadio Monumental. Deportes Temuco vs. Universidad de Chile. 18:00 horas. Estadio Germán Becker.

Libre: Palestino