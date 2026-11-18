En una electrizante definición a partido único, Colo Colo y Universidad Católica animarán la gran final de la Liga Femenina en la cancha del Estadio Santa Laura en duelo a disputarse este viernes 20 de noviembre.

El compromiso por la corona de la Liga Femenina 2026 está programado para las 19:00 horas (23:00 GMT) y tendrá transmisión televisiva en la señal Mega 2.

Las albas saltarán al césped de Independencia con el objetivo de ratificar su cartel de favoritas y sumar una nueva corona a sus vitrinas, mientras que las "Cruzadas" buscarán dar el golpe del año para bajar su primera estrella oficial en la categoría de honor.

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