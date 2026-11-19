El deterioro de la economía doméstica comenzó a generar decisiones críticas para los hogares en Chile, llegando al punto de sacrificar atenciones médicas o compra de medicamentos por falta de recursos.

Los números macroeconómicos muestran una correlación directa con la pérdida de capacidad de compra y el encarecimiento de la vida diaria, según revelaron los resultados del estudio GPS Ciudadano, elaborado por la firma DataVoz.

En entrevista con Lo Que Queda Del Día en Cooperativa este jueves, el socio director de DataVoz, Jorge Fábrega, reveló que el balance de los hogares evidencia una percepción mayoritaria de estancamiento o franco retroceso.

El panorama laboral, además, muestra señales de alta fragilidad, combinando sueldos insuficientes con el temor latente al desempleo.

El sondeo GPS Ciudadano de DataVoz reveló que un 44% afirma que su situación económica empeoró durante el último semestre. (FOTO: ATON)

"Efectivamente, ha habido un aumento sistemático de la preocupación por las condiciones de la economía a nivel del hogar y a nivel general por parte de la población", advirtió Fábrega, que aseguró también que "las personas están viviendo con más estrechez".

"Por poner algunas cifras de nuestro último sondeo: el 44% considera que en los últimos seis meses su situación económica ha empeorado; y cuando le preguntas cómo creen que vienen los próximos seis, el 53% piensa que va a seguir igual y un cuarto, uno de cada cuatro, piensa que va a estar peor", puntualizó el sociólogo.

El representante de DataVoz dio cuenta que, "cuando nos vamos al ámbito de la ocupación, estas personas parecieran estar -en un número sustantivo- en una suerte de mal equilibrio, con un trabajo que temen perder".

La vulnerabilidad laboral se instaló como una amenaza constante frente a un costo de la vida que no cede. (FOTO: ATON)

"Un tercio cree que es probable que lo pierda en los próximos seis meses, pero al mismo tiempo están tratando o quisieran tener otro porque no les está alcanzando con el ingreso actual", alertó el académico.

Asimismo, aseguró que "están aumentando sus deudas: el 40% dice que ha aumentado sus deudas en los últimos seis meses. O sea, vemos una situación en que no hay margen, las personas están con estrechez, no ven buenas posibilidades a futuro y esto se ha ido ajustando en sus patrones de gasto y de consumo".

Recorte en salud y la desprotección ante emergencias

Si bien una parte del ajuste comenzó en recreación, gastronomía o servicios de delivery, la estrechez arrastró al presupuesto familiar hacia renglones vitales. Uno de los descubrimientos del sondeo es la renuncia voluntaria a tratamientos y revisiones de salud por imposibilidad de pago.

"La pregunta esencialmente era: ante la situación de estrechez que ustedes nos han dicho que están, ¿en qué ha reducido gastos? Y le da una lista grande de opciones no excluyentes, ponen todas las que considera en las que ha bajado sus gastos, y una de esas era controles médicos o medicamentos, y esa la seleccionó uno de cada cuatro de las personas que respondía esa parte de la encuesta", alertó Fábrega.

En esta línea, indicó que "cuando tú eso lo desglosas ahora por edad, por grupo etario, ves que es mayor en los grupos de mayor edad. Entonces, eso evidentemente habla de un problema potencial que se va acumulando en el tiempo".

El informe concluye con una radiografía sobre la nula capacidad de ahorro y absorción de emergencias que enfrentan los chilenos.