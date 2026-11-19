Deportes Recoleta y Santiago Wanderers se enfrentan este viernes en el Municipal de La Pintana, desde las 18:00 horas (21:00 GMT), en el inicio de la Liguilla del Ascenso, en donde seis equipos sueñan con conseguir el segundo pasaje a la Primera División.

El partido, válido por la ida de cuartos de final, enfrenta al cuarto mejor de la tabla del Ascenso ante el séptimo con mejor rendimiento del año.

Recoleta, que partirá como local en esta llave, sumó 43 puntos en el torneo, con 11 victorias, 10 empates y nueve derrotas. Su último partido en la fase regular fue un 1-1 ante Deportes Iquique; y la última vez que ganó fue el 9 de septiembre, ante San Marcos de Arica por la fecha 25.

Santiago Wanderers, por su lado, terminó la fase regular con 51 puntos y en la fecha 30 empató 1-1 con Deportes Copiapó; y su última victoria fue en la penúltima jornada, un 1-2 ante Unión Española en Santa Laura.

En el historial de ambos elencos en esta temporada, Recoleta ganó sus dos partidos a Santiago Wanderers: El primero en el inicio del torneo, el 21 de febrero, un 0-2 en Valparaíso; y el segundo fue el 3 de octubre, un 2-1 en Santa Laura.

El duelo de este viernes será arbitrado por Manuel Vergara, y en el VAR estará Juan Lara.

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