El precio del dólar volvió a registrar una fuerte escalada y este jueves cerró sus sus transacciones en los 1.014 pesos con 10 centavos, acercándose a su nivel más alto ante la caída del cobre y presiones inflacionarias en Estados Unidos.

Según datos de Bloomberg, la divisa estadounidense revirtió el escenario de hace poco más de una semana, cuando mostraba una tendencia a la baja y se ubicaba en torno a los 970 pesos.

El repentino giro en el tipo de cambio responde tanto al retroceso que ha experimentado el cobre en los mercados internacionales como a factores externos provenientes de EE.UU., el precio del crudo y el bajo dinamismo económico local.

Caída del cobre y presiones desde EE.UU.

Una de las principales razones detrás del alza del dólar ha sido la sostenida baja del cobre desde el martes de la semana pasada. El lunes 9 de noviembre, el metal rojo se cotizaba en Londres en 6,36 dólares la libra, pero ocho días hábiles después su precio cayó a 5,6 dólares la libra.

Víctor Silva, académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago (Usach), detalló a Cooperativa que "el dólar en torno a los 1.015 pesos se explica sobre todo por lo que está pasando afuera. La inflación en EE.UU. principalmente sorprendió al alza y el mercado ya da por hecho que la Reserva Federal volverá a subir las tasas, y eso fortalece el dólar en todo el mundo".

"A eso se suman un cobre que ha caído cerca de 11% desde su máximo de septiembre, un petróleo caro por el conflicto en Medio Oriente y una economía chilena que este año prácticamente no va a crecer", subrayó el experto.

La situación del combustible

El repunte del tipo de cambio ocurre en paralelo a otras señales consideradas más favorables en el ámbito energético: el precio del petróleo Brent se ha mantenido en torno a los 92 dólares el barril, mientras que a nivel local ya quedaron descartadas nuevas alzas en los combustibles hasta abril de 2027, luego de la reciente baja registrada tanto en las bencinas como en el diésel.

Si bien ese escenario podría contribuir a que las cifras de inflación sean menos pronunciadas en los próximos meses, el académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Los Andes, Javier Mella, advirtió que el alto valor del dólar impacta directamente en un mayor costo para las importaciones.

"Por un lado favorece a exportadores, excluyendo a los exportadores de cobre, dado que justamente el cobre ha estado bajando de precio; al turismo receptivo. Sin embargo, perjudica a los consumidores, importadores y empresas en general que dependen directa o indirectamente de insumos extranjeros", alertó el profesor.

El especialista señaló que actualmente existe "un efecto inflacionario que perjudica a la gran mayoría de los chilenos. Otro afectado circunstancial es el Banco Central, que pierde espacio para rebajar e incluso mantener la tasa de política monetaria".

Cartera de inversión minera alcanzó 111.149 millones de dólares

En paralelo, el Ejecutivo dio a conocer que la cartera de inversión minera de Chile para el período 2026-2035, elaborada por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), alcanzó los 111.149 millones de dólares, el mayor monto registrado en los últimos 13 años.

"La cartera de inversión minera de Chile para los próximos 10 años representa un aumento de 6,3% respecto al catastro anterior. Este crecimiento se explica principalmente por la incorporación de dos proyectos de litio. En total, la cartera reúne 72 proyectos de empresas estatales y privadas para el período 2026 a 2035", explicó la vicepresidenta ejecutiva subrogante de Cochilco, Claudia Rodríguez.