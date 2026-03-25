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Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

FC Barcelona le propinó una aplastante goleada a Real Madrid en la Champions Femenina

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Las azulgranas ganaron con una ventaja de cuatro goles en

FC Barcelona le propinó una aplastante goleada a Real Madrid en la Champions Femenina
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FC Barcelona le propinó una aplastante goleada a Real Madrid por 2-6 en el Estadio "Alfredo Di Stefano", en la ida de los cuartos de final de la Champions League femenina.

Las autoras de los goles para el cuadro blaugrana fueron Ewa Pajor, quien se anotó con un doblete, Esmee Brugts, Irene Paredes, Vicky López y Alexia Putellas. Los dos tantos de las merengues los marcó Linda Caicedo.

La vuelta de la llave se disputará el jueves 2 de abril a las 13:45 horas (16:45 GMT) en Camp Nou.

El equipo que resulte ganador se medirá ante el triunfador de la llave entre Manchester United y Bayern Munich.

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