Tópicos: Deportes | Fútbol | Futbol femenino

Fernanda Pinilla anunció el nacimiento de Elena, su primera hija con Grace Lazcano

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El futbolista celebró en redes sociales la llegada de su primogénita.

Fernanda Pinilla anunció el nacimiento de Elena, su primera hija con Grace Lazcano
 @fdapinilla (Instagram)
A través de redes sociales, la futbolista chilena Fernanda Pinilla dio a conocer que este martes 17 de febrero nació Emilia, su primera hija con la periodista Grace Lazcano.

La primogénita del matrimonio nació en México, pues Pinilla está radicada en el país norteamericano ya que juega para Club León.

"Y un arcoíris me pintó la piel, para amanecer contigo. Bienvenida a la bandita, Elena. Desbordando amor", escribió Pinilla en su publicación de Instagram junto a una foto con Lezcano y recién nacida.

A través de historias en la mencionada red social, la deportista agradeció los saludos y el cariño junto con señalar que "el mundo se puso más bonito".

Imagen foto_00000003

Imagen foto_00000004

